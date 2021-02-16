قوة مشتركة تلقي القبض على عصابة للسطو المسلح في الديوانية

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من الاستخبارات والأمن الوطني فضلا عن مفارز شعبة مكافحة الاجرام في الديوانية تمكنت من القاء القبض على (٥) متهمين اعترفوا أثناء التحقيق بارتكابهم عملية سطو مسلح على احدى الدور السكنية بعد قيامهم بتسلق باب الدار وسرقة مخشلات ذهبية ومبالغ نقدية تحت تهديد السلاح".واضافت انه "تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".