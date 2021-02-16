"عبوة ناسفة" تستهدف منزل مواطن في ذي قار

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على منزل مواطن يعمل صاحب صيرفة في ناحية اور بالمحافظة.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على منزل مواطن يعمل صاحب صيرفة في ناحية اور بمحافظة ذي قار".