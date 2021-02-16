عمليات سامراء تباشر بالانتشار لتأمين زيارة مرقدي الإمامين العسكريين

وافادت دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان تلقته السومرية نيوز، "بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة، من ضبط شاحنةٍ في ميناء أمِّ قصرٍ الشماليّ تحتوي على منظومة اتصالاتٍ وحفظ المعلومات داخلياً وخارجياً، "لافتا إلى أن"تلك المنظومة يمكنها الاتصال بالأقمار الصناعيَّة، بغية إرسال أية معلوماتٍ عبرها، بحسب ما أكدته لجنة فنية تابعة لجهاز المخابرات الوطني قامت بعمليَّة الكشف عن المنظومة".وتابع ان "الفريق انتقل إلى الميناء فور ورود معلوماتٍ لمديريَّة تحقيق الهيأة في المحافظة، عن محاولةٍ لتمرير شاحنةٍ ذُكِرَ أنها تحتوي أسلاكاً كهربائية، بينما تبين بعد ضبطها أنها تحوي منظومة اتصالاتٍ وأسلاكاً (كيبل انترنت) مخبأة خلف الأسلاك الكهربائيَّـة، منوها" بضبط أحد أعضاء لجنة الكشف الجمرگي التي قامت بالكشف على البضاعة المصرح بها خلافاً للقانون، منبها أن"تلك المنظومة يمنع إدخالها إلى البلد إلا بعد موافقة جهاز المخابرات الوطنيِّ".واضاف انه" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".