الدفاع المدني يخمد سلسلة حرائق في كربلاء باسناد ثلاث محافظات

وقال مصدر أمني في كربلاء للسومرية ينوز، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الاربعاء الموافق 2021/2/17 في محافظة كربلاء المقدسة وبأشراف ميداني من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان بعد ان تعرضت المحافظة لعواصف ترابية تسببت باندلاع سلسلة حرائق في وقت واحد كان اولها حادث حريق في منطقة سكنية من اراضي البستنة تبعد 2 كيلو متر عن مركز المدينة المقدسة واما الحادث الثاني اندلع في قضاء الحسينية معسكر الجيش مقر الفوج الثاني داخل عدد من الكرفانات تستخدم كمخزن للمواد المستهلكة".

واضاف المصدر ان "الحادث الثالث كان في قضاء الحر قرب جامعة اهل البيت كلية القانون والحادث الرابع في قضاء الحر منطقة الرشدية قرب سيطرة الرشدية والحادث الخامس في منطقة الزبيلية والحادث السادس في قضاء الهندية في مجملها داخل بساتين ودور سكنية مشيد داخلها".

وتابع ان " مديرية الدفاع المدني دفعت بفرق اطفاء اضافية اسناد الى محافظة كربلاء المقدسة من محافظة بابل والديوانية والنجف الاشرف حتى تمكنت من انهاء سلسلة الحرائق صباح هذا اليوم بوقت قياس دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

يذكر ان مديرية الدفاع المدني اصدرت جملة من الارشادات والتوصيات للمواطنين فيما يخص التعامل مع العواصف مع استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في جميع المحافظات مع بدأ العواصف وسوء الاحوال الجوية.