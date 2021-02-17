تعرف على سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لليوم الاربعاء.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 146,500
سعر شراء الدولار : 145,500
تقريبي
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار : 2,400,000 تومان
تقريبي
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو : 120,89 دولار
100 باوند : 138,86 دولار
100 دولار : 701,59 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً : 1791,26$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت : 63,53 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي : 60,17 دولار