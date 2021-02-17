وفاة النائب آرام بالاتي بعد صراع مع فيروس كورونا

توفي المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي، الأربعاء، إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة الرسمية في خبر عاجل ان "المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي توفي صباح اليوم الاربعاء، إثر مضاعفات فيروس كورونا".

من جانبه، قال مدير عام صحة دهوك افرا سياب في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي آرام ناجي توفي اليوم، في احدى مستشفيات المحافظة".

وآرام ناجي بالاتي من مواليد دهوك، 3 تشرين الأول 1979، متزوج ولديه اثنين من الأبناء، وحصل على شهادة الدكتوراه في 2017، وانتخب عضواً في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 2018، وأصيب بكورونا في شهر تشرين الثاني الماضي حينما كان في بغداد، قبل أن يعود إلى دهوك للعلاج.