بالفيديو: فرض حظر تجوال في البلاد لمدة 14 يوماً... فهل من استثناءات؟

خطر فايروس كورونا يعود للواجهة من جديد بعد الارتفاع الملحوظ بعدد الاصابات وحتى الوفيات. الكشف عن حالات اصابة بالسلالة الجديدة من الفايروس دفع باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاتخاذ جملة من القرارات ابرزها فرض حظر جزئي للتجوال لمدة اربعة عشر يوما للحد من تفشي الوباء مرة اخرى.هذه القرارت والاجراءات التي لربما من شأنها الحد من خطر الاصابة، شملت بعض الاستثناءات للقوات الامنية والكوادر الاعلامية، لكن الاستثناءات ستكون هذه المرة اكثر تقييدا عما كانت عليه بالسابق، إذ قررت القيادات الامنية محاسبة من يستغل الاستثناء لاغراض شخصية والامر ذاته على الفرق الاعلامية التي حصرت فقط للقنوات التلفزيونية.