الكعبي يعزي بوفاة النائب ارام ناجي

الكعبي قال في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة تلقينا نبأ وفاة النائب الخلوق ارام ناجي بالاتي اثر مضاعفات اصابته بفايروس كورونا اللعين، ونرضى بقضاء الله وقدره".واضاف: "نشاطر شعبنا الكردي وذويه ومحبيه ألمهم وحزنهم بهذا المصاب الجلل، ونتقدم اليهم بتعازينا الحارة".وتابع الكعبي: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الراحل بفسيح جنّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن ينزل عليهم السكينة وحسن العزاء، وإنا لله و إنا إليه راجعون".