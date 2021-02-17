الكعبي يعزي بوفاة النائب ارام ناجي

قدم النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، التعازي بوفاة المتحدث بإسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي ارام ناجي بالاتي.
الكعبي قال في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة تلقينا نبأ وفاة النائب الخلوق ارام ناجي بالاتي اثر مضاعفات اصابته بفايروس كورونا اللعين، ونرضى بقضاء الله وقدره".
واضاف: "نشاطر شعبنا الكردي وذويه ومحبيه ألمهم وحزنهم بهذا المصاب الجلل، ونتقدم اليهم بتعازينا الحارة".
وتابع الكعبي: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الراحل بفسيح جنّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن ينزل عليهم السكينة وحسن العزاء، وإنا لله و إنا إليه راجعون".