صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

وبلغ عدد الاصابات 773 موزعة كالآتي :
أبو دشير ---------------34
ابو غريب --------------29
الإسكان----------------8
الاعلام----------------43
البياع------------------36
التاجي----------------36
الحرية-----------------52
الخطيب----------------2
الدورة-----------------50
الدولعي----------------8
الرحمانية---------------6
السيدية ----------------12
الشرطة الخامسة---------1
الشرطة الرابعة----------6
الشعلة----------------41
الصالحية --------------15
الطارمية ---------------3
الطوبجي ---------------1
العامرية --------------43
العطيفية --------------3
العلاوي ---------------12
الغزالية ---------------29
القادسية --------------20
الكاظمية--------------51
اللطيفية---------------2
المحمودية-------------23
المشاهدة--------------2
المنصور ---------------31
الوشاش----------------2
اليرموك ----------------13
جكوك-----------------3
حي الجامعة------------17
حي الجهاد-------------37
حي الخضراء----------- 16
حي العامل-------------31
حي العدل -------------22
حي الفرات--------------9
كرادة مريم--------------6
ناحية الرشيد------------2
سكنة جانب الرصافة -------8
محافظة الديوانية---------1
محافظة بابل-------------3
محافظة ذي قار -----------1
محافظة كربلاء-----------3
الشفاء:
210
الوفيات:
لا توجد