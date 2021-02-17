صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي عن الموقف الوبائي لدائرة الصحة مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بكورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات.





أبو دشير ---------------34

ابو غريب --------------29

الإسكان----------------8

الاعلام----------------43

البياع------------------36

التاجي----------------36

الحرية-----------------52

الخطيب----------------2

الدورة-----------------50

الدولعي----------------8

الرحمانية---------------6

السيدية ----------------12

الشرطة الخامسة---------1

الشرطة الرابعة----------6

الشعلة----------------41

الصالحية --------------15

الطارمية ---------------3

الطوبجي ---------------1

العامرية --------------43

العطيفية --------------3

العلاوي ---------------12

الغزالية ---------------29

القادسية --------------20

الكاظمية--------------51

اللطيفية---------------2

المحمودية-------------23

المشاهدة--------------2

المنصور ---------------31

الوشاش----------------2

اليرموك ----------------13

جكوك-----------------3

حي الجامعة------------17

حي الجهاد-------------37

حي الخضراء----------- 16

حي العامل-------------31

حي العدل -------------22

حي الفرات--------------9

كرادة مريم--------------6

ناحية الرشيد------------2

سكنة جانب الرصافة -------8

محافظة الديوانية---------1

محافظة بابل-------------3

محافظة ذي قار -----------1

محافظة كربلاء-----------3



الشفاء:

210

الوفيات:

لا توجد وبلغ عدد الاصابات 773 موزعة كالآتي :أبو دشير ---------------34ابو غريب --------------29الإسكان----------------8الاعلام----------------43البياع------------------36التاجي----------------36الحرية-----------------52الخطيب----------------2الدورة-----------------50الدولعي----------------8الرحمانية---------------6السيدية ----------------12الشرطة الخامسة---------1الشرطة الرابعة----------6الشعلة----------------41الصالحية --------------15الطارمية ---------------3الطوبجي ---------------1العامرية --------------43العطيفية --------------3العلاوي ---------------12الغزالية ---------------29القادسية --------------20الكاظمية--------------51اللطيفية---------------2المحمودية-------------23المشاهدة--------------2المنصور ---------------31الوشاش----------------2اليرموك ----------------13جكوك-----------------3حي الجامعة------------17حي الجهاد-------------37حي الخضراء----------- 16حي العامل-------------31حي العدل -------------22حي الفرات--------------9كرادة مريم--------------6ناحية الرشيد------------2سكنة جانب الرصافة -------8محافظة الديوانية---------1محافظة بابل-------------3محافظة ذي قار -----------1محافظة كربلاء-----------3الشفاء:210الوفيات:لا توجد