العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش في تلعفر

الوزارة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني للواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة، من العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في قرية كسرة المحراب التابعة إلى قضاء تلعفر".واضاف ان "الكدس يحتوي على عبوتين ناسفتين محلية الصنع، وقنبرتي هاون عيار 82ملم، ومقذوف كاتيوشا، عُولجت المواد وفُجرت من قبل مفرزة معالجة الفرقة آنفة الذكر من دون حادث يذكر".