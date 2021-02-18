الصحة توجه رسائل شديدة اللهجة للمواطنين وشيوخ العشائر والقوات الامنية

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان "اكثر من 50 % من الاصابات بالسلالة الجديدة وهي اكثر شدة بين الشباب والاطفال وهذا ما ينذر بالخطر الكبير بعد زيادة الحالات ودخولها الى المستشفيات فضلآ عن تزايد اعداد المصابين بالحالات الحرجة".وبين ان "عملية الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واتخاذ الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين هي السبيل الوحيد للوقاية من الفايروس وتقليل مخاطر مضاعفاته".وطالب المواطنين بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم باتباع الاجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات"، موضحا: "سيتم فرض غرامات وعقوبات وبمتابعة القوات الأمنية على الاشخاص الذين لا يرتدون الكمام سواء من عامة المواطنين اوالموظفين ومحاسبة الذين يدعون الى التجمعات".تابع الوزير: ندعو الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر والجهات الدينية والمواطنين عامة لحث ابناء بلدنا على ضرورة الالتزام بمقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للحفاظ على الامن الصحي للبلد.