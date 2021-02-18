الصحة توجه رسائل شديدة اللهجة للمواطنين وشيوخ العشائر والقوات الامنية

اكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، اليوم الخميس، الى أهمية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تبدا اجراءاتها مساء اليوم الخميس لتطبيق الحظر الصحي من الثامنة مساء ولغاية الخامسة فجرا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار السلالة الجديدة.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان "اكثر من 50 % من الاصابات بالسلالة الجديدة وهي اكثر شدة بين الشباب والاطفال وهذا ما ينذر بالخطر الكبير بعد زيادة الحالات ودخولها الى المستشفيات فضلآ عن تزايد اعداد المصابين بالحالات الحرجة".
وبين ان "عملية الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واتخاذ الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين هي السبيل الوحيد للوقاية من الفايروس وتقليل مخاطر مضاعفاته".
وطالب المواطنين بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم باتباع الاجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات"، موضحا: "سيتم فرض غرامات وعقوبات وبمتابعة القوات الأمنية على الاشخاص الذين لا يرتدون الكمام سواء من عامة المواطنين اوالموظفين ومحاسبة الذين يدعون الى التجمعات".
تابع الوزير: ندعو الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر والجهات الدينية والمواطنين عامة لحث ابناء بلدنا على ضرورة الالتزام بمقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للحفاظ على الامن الصحي للبلد.