بالصور: المنافذ تضبط معاملات كمركية مخالفة وطابعات للتزوير في منفذ طريبيل

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم الخميس، ضبط معاملات كمركية في السكن الخاص بوكلاء الإخراج الكمركي داخل منفذ طريبيل الحدودي .



اعلام الهيأة ذكر في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ان عملية ضبط المعاملات جاءت على خلفية معلومات من شعبة استخبارات منفذ طريبيل وتشكيل لجنة من الجهات المعنية.

واضاف البيان ان اللجنة عثرت على (3255) معاملة كمركية وأقلام سحرية عدد (4) تستخدم في عملية التزوير و(10) طابعات ليزرية، مشيرا الى إحالة المضبوطات وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.