التربية تصدر آلية دوام الملاكات التدريسية خلال أيام الحظر الجزئي

ونقل بيان أوردهُ المكتب الإعلامي لوزارة التربية تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، ان الوزارة اكدت التزامها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة التي دعت بدورها الى إيقاف الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة ومنها المدارس ابتداءً من الـ18 من شهر شباط الحالي ، مبينا ان دوام المعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين سيكون بنسبة (25%) خلال أيام الحظر الجزئي، شرط ان يستمر تواصلهم في الارشاد التربوي والتعليم الالكتروني (عن بُعد) مع تلاميذهم وطلابهم من جهة، واطلاع الإدارات المدرسية على طبيعة الحصص والدروس التي يحصل عليها التلاميذ والطلبة من جهة اخرى وفق هذا النوع من التعليم، فيما اكدت الوزارة حرصها التام على اجتياز صعوبات المرحلة التي عصفت بدول العالم جراء جائحة "كورونا".