ينافس كورونا والموازنة والدولار.. ملف الكهرباء يعود للواجهة مع اقتراب الصيف





واضاف التميمي "ارسلنا سؤال برلماني الى رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة بشأن صفقات المحولات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام والتي لم يتم فحصها قبل التعاقد عليها وكانت النتيجة فشلها وعدم القدرة على استخدامها في المناطق وتركها مركونة في المخازن مع هدر مبالغ كبيرة جدا نتيجة تلك الصفقة المشبوهة".

من جانبه، دعا عضو لجنة الخدمات البرلمانية عن النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة البرلمانية للتصدي الى مشكلة كبيرة موجودة حاليا في العاصمة.

وقال البخاتي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك العديد من الشكاوى وصلت الينا من ابناء العاصمة تتعلق بمشكلة كبيرة حصلت في أغلب المناطق وخصوصا في مناطق الصدر وبعض مناطق الكرخ والرصافة"، مبينا ان "طبيعة الشكاوى تتعلق حول ملف الكهرباء وما يتعلق باستبدال المحولات المعطلة".



وأضاف البخاتي، ان "العشرات من المحولات الكهربائية خرجت عن الخدمة لأسباب مختلفة، ولا يتم استبدالها بأخرى جديدة الا بعد مرور عدة أشهر بسبب الروتين القاتل رغم كثرة المراجعة والمتابعة من قبل المواطنين"، لافتا الى "اننا على أبواب فصل الصيف اللاهب ومثل هكذا اجراءات روتينية ستؤدي الى ضرر كبير يلحق بالمواطنين".



ودعا البخاتي، وزير الكهرباء ومدراء الدوائر المعنية في بغداد، الى "ايجاد حلول سريعة وفاعلة في معالجة هذا الخلل"، مشددا على انه "سيتم متابعة الامر من قبلنا مع لجنة النفط والطاقة البرلمانية بغية استضافة المعنيين بالملف للاستيضاح منهم عن اسباب هذا التلكؤ والروتين في استبدال المحولات العاطلة بعد عدة أشهر".

ففي الوقت الذي كشف فيه عضو لجنة النفط والطاقة عن توجيه سؤال برلماني بشان اكثر من 500 محولة كهربائية معطوبة في مدينة الصدر فقط، فأن نائب آخر انتقد الروتين الطويل في استبدال المحولات المعطوبة بالمناطق من قبل وزارة الكهرباء.عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، كشف عن توجيه سؤال برلماني الى رئيس صندوق اعمار المناطق المحررة بشأن المحولات الكهربائية المعطوبة في مدينة الصدر وباقي المناطق في العراق، مشيرا الى وجود 500 محولة معطوبة فقط في مدينة الصدر ببغداد.وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، "كشفنا سابقا عن عقود المحولات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام والتي ما زالت في مخازن وزارة الكهرباء منذ عدة أشهر دون اتخاذ اي إجراءات فيها"، مبينا ان "اليوم هنالك اكثر من 500 محولة كهرباء معطوبة في مدينة الصدر فقط واضعاف هذا العدد في مناطق اخرى من بغداد وباقي المحافظات العراقية دون اي معالجات من وزارة الكهرباء نتيجة لعدم وجود البدائل الجيدة بعد الصفقات المشبوهة سابقا من المحولات الكهربائية".