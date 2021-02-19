حقوق الانسان تطالب بمنح مالية للمواطنين في ظل إجراءات الحظر

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتوزيع منح مالية للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال بسبب انتشار جائحة كورونا.



وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، إن "14 مليون عراقي غير قادر على شراء الكمامة وعلى الدولة توفيرها لهم مجانا".

وأضاف البياتي "كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم أيضا"، مشيرا إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم لا يقل عن مليون ونصف يجب شمولهم بالاستثناء من الحظر".