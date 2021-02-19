بالوثائق.. الكشف عن مخطط لضرب المنتج المحلي

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة من التجار الفاسدين قاموا بالتحرك بقوة لغرض إلغاء قرار منع استيراد الدجاج والبيض الأجنبي وبمساعدة سفارات دول منها أمريكا وتركيا والبرازيل ودول اخرى من خلال التأثير على قرارات اللجنة الاقتصادية".واضاف البديري، ان "هنالك محاولات لعرض هذا الموضوع على اللجنة الاقتصادية الاسبوع المقبل، وبحال نجاح مساعي أولئك الفاسدين فهذا معناه التمهيد الى إلغاء قرار منع استيراد بيض المائدة والدجاج في المستقبل القريب".وأشار الى ان "هنالك 20 تاجراً فاسداً تمكنوا من فرض إرادتهم ومصالحهم ومصالح الدول التي تدعمهم لضرب الاقتصاد العراقي وإغلاق كل المشاريع العاملة والتي يقدر عدد العاملين بها 2 مليون عامل بغية افقار شعبنا وتفشي البطالة وضرب المنتج المحلي لابقاء العراق كبلد مستهلك مهزوز اقتصاديا اضافة الى استغلال شبابنا للعمل مع المنظمات الارهابية ومجاميع الجريمة المنظمة".وحذر البديري، من "خطوات شعبية للوقوف بالضد من تلك المحاولات من خلال التحضير لأكبر مضاهرة شعبية يقودها اصحاب حقول الدواجن في العراق ضد وزير المالية والتجار الفاسدين ومن يدعمهم"، مشددا على ان "إجراءات وقرارات وزير المالية الخطيرة والمشبوهة هي ضد توجه مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والتوجه الشعبي للنهوض بالاقتصاد والقطاع الصناعي والزراعي".