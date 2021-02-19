مهندس في بلدية الديوانية يستجيب لمناشدة الاهالي فيتفاجئ بدعوى قضائية ضده

وقال الاسدي في تصريح خاص لموقع السومرية نيوز، انهُ "يواجه الان قضية في المحكمة بسبب قيامه بتبليط احد شوارع المدينة"، موضحاً ان "الدعوى المقامة ضده بحجة عدم وجود مجاري في الشارع".

وأضاف "قمتُ بعملي بعد مناشدة الالاف من الاهالي وكانت ميزانية العمل ضمن امكانيات مديرية البلدية المالية ولم يكلف مقاولا او شركة بتبليطه"، مطالباً الجهات المعنية "بأنصافه واسقاط الدعوى القضائية المقامة ضدّه، لاسيما انهُ قام بعمله خدمةً للاهالي ولم يقترف اي خطأ".