الكاظمي يوجه بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية.





وبحسب البيان، وجه رئيس مجلس الوزراء امين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي يرافقه امين بغداد السيد علاء معن، اجرى جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف".وبحسب البيان، وجه رئيس مجلس الوزراء امين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين.

والتقى السيد الكاظمي خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه سيادته بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وفقا للبيان



واضاف البيان ان "الكاظمي خلال جولته التفقدية، التقى بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".