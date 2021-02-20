شرطة الانبار تصدر تنويها حول القبض على عدد من عناصر داعش

اصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت، تنويها حول ملابسات القبض على مجموعة من عناصر داعش الارهابي.

وقالت شرطة الانبار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه "بناءا على ماتناقتله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص القبض على عدد من المتهمين الارهابيين نود ان نوضح مايلي :

ان هذه العمليه الاستباقيه نفذها ابطال قيادة شرطة محافظة الانبار مديرية مكافحة اجرام الانبار حيث تم القبض على ٣ ارهابيين وليس ٥ كما نشر وان هذه العمليه كانت بناءا على اعتراف عدد من المتهمين المقبوض عليهم لدى مديرية مكافحة اجرام الانبار عن نفس القضيه وان هذه العملية متابعة من قبل ضباط تحقيق مكافحة الاجرام منذ اكثر من ١٠ ايام لكي يتم الحفاظ على سرية المعلومات وعدم افلات او هروب المتهمين المطلوبين في هذه القضيه وبقيت الاجراءات سريه".

و وضاف البيان "ان دور الجيش في هذه العمليه يوم امس هو فقط للتنسيق مع الاخ قائد الفرقه العاشره لغرض دخول القاطع وتنفيذ الواجب كون القاطع ممسوك من قبل الفرقه اعلاه مما يتوجب اخذ الموافقات الاصوليه لغرض تنفيذ الواجب دون علمهم بتفاصيل الواجب".

واشارت "ان هكذا نشر هو سبق للاحداث وسرقة الجهود وتسريب للمعلومات التي تؤدي الى هروب ماتبقى من المتهمين المطلوبين".

وبينت " محافظة الانبار ستبقى امنه برجالها الحقيقين من ابطال قيادة شرطة الانبار ومكافحة الاجرام والاجهزه الامنيه الاخرى.ومن الله التوفيق".