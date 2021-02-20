الهجرة توجه دعوة للنازحين القاطنين في كردستان

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تدعو جميع العائلات القاطنة في المخيمات بإقليم كردستان والراغبة بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية إلى التواصل مباشرة وحصريا مع مدراء فروع الوزارة في الاقليم لتوفير وسائط نقل مجانية لإعادتهم مع متعلقاتهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتأمين عودتهم".