الاتصالات تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع الكابل الضوئي

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن مشروع الكابل الضوئي، فيما اكدت أن هناك مشروعاً آخر هو مشروع الـ 16 محافظة.

المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إنه "تمَّت إحالة مشروع الكابل الضوئي الذي يتسع لـ 150 ألف خط في بغداد"، مبيناً أن "المشروع في طور استحصال الموافقات الأمنية لغرض المباشرة بالعمل، وهذا المشروع ضمن القرض الياباني".

وأضاف أن "هناك مشروعاً آخر هو مشروع الـ 16 محافظة، وهو في طور الدراسة والتحليلات النهائية وستتم إحالته الى الشركات المختصة، الذي سيوفر ثلاثة ملايين خط في العراق"، مشيراً الى أنه "يشمل 16 محافظة عراقية عدا محافظات إقليم كردستان".

ولفت المشهداني إلى أن "المشروع الوطني (الواي فاي) الذي تم الإعلان عنه قبل أيام بدأ العمل به في بغداد منطقة زيونة وقد لاقى استحسان المواطنين في بغداد، وسوف يتسع نهاية هذا العام الى باقي المحافظات"، مؤكداً أن "جميع هذه المشاريع المهمة سوف تحسن من واقع الأنترنت الحالي في العراق".