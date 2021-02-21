بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصلية ممارساتها الامنية

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة وفق مواد قانونية مختلفة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شرطة بغداد القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة كالابتزاز الإلكتروني والاغتصاب ومروجي المواد المخدرة والسرقة والتزوير ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ال٢٤ ساعة الماضية".

واضاف البيان ان "مفارز شرطة بغداد الرصافة تمكنت من تنفيذ (٣٤) امر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن القاءها القبض على متهمين اثنين بالتزوير، و(٢٦) متهما وفق مخالفات وقضايا أخرى".

وتابع ان "مفارز ودوريات شرطة بغداد الكرخ فقد نفذت (15) امر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، كما تم نصب ٣٨ سيطرة من قبل مفارز قيادة شرطة بغداد/ أفواج الطوارئ، تم خلالها القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني والاغتصاب وعلى سارق وعدد من مروجي المؤثرات العقلية".

واردف ان "مفارز شرطة بغداد/ مديرية شؤون سيطرات بغداد تمكنت من ضبط (٢٦) مخالفا مع عجلة وضبط هاربين اثنين، والقاء القبض على متهم وفق المادة ٤٤٣ ق.ع".