بالصور.. فرق الدفاع المدني تخمد حريقا في احد فنادق كربلاء

مصدر في الدفاع المدني، قال في حديث للسومرية نيوز، ان حريقا اندلع في فندق العلمين المكون من خمسة طوابق في شارع الوائلي وسط محافظة كربلاء المقدسة"، مشيرا الى ان الحريق نتج عن تسرب للوقود في مولدة كهربائية موضوعة في سطح الفندق قبل ان تصل النيران الى الطابق الخامس".واضاف ان عددا من العمال الاجانب كانوا محتجزين في الطابق المذكور حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وانقاذ واسعاف العمال واخلاء الفندق من دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .وشدد المصدر على ضرورة عدم أهمال شروط السلامة والامان في تشغيل المولدات الكهربائية وخزن وقودها.