وزارة المالية توجه بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط

وجهت وزارة المالية، اليوم الأحد، بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "وجهت دائرة المحاسبة باستئناف العمل اعتبارا من يوم غدا الاثنين لغرض اطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط".