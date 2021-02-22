مصرف الرشيد يعلن عن قروض للمهن الطبية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان مصرف الرشيد قرر منح قروض للمهن الطبية تتراوح ما بين 15 الى 100 مليون دينار، مشيرا الى ان القرض يمنح للموظف المثبت على الملاك والمستمر بالخدمة.واضاف ان "اصحاب المهن المشمولين بالقرض هم ( الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، الاطباء البيطريين، واصحاب المختبرات المجازين (ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس)"، مبينا ان "الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا".