عمليات سامراء: انسيابية في حركة السير على طريق الانبار – صلاح الدين (صور)

اكدت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنين، ان حركة السير على الطريق الحيوي الرابط بين الانبار وصلاح الدين تجري بانسايبية عالية.



نائب قائد العمليات اللواء الركن كثير الكرخي قال في حديث للسومرية نيوز، ان "عجلات الحمل والصالون باشرت بالحركة على طريق الانبار - سامراء وبانسيابية عالية ذهابا وايابا" .



وفي وقت سابق تواردت انباء عن قيام قوة امنية، صباح اليوم، بمنع مرور المركبات عبر طريق سدة سامراء الذي تم افتتاحه امس من قبل العمليات المشتركة بحضور محافظ صلاح الدين ومحافظ الانبار وعدد من القادة العسكريين والامنيين.