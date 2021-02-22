وزير الخارجية فؤاد حسين يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ان الوزير فؤاد حسين التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف خلال زيارته الى السعودية .

في بيان للمتحدث باسم الخارجيّة أحمد الصحّاف تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ذكر ان الطرفين بحثا خلال اللقاء عدداً من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربيّ المشترك، مبينا ان زير الخارجية اكد على ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة.

هذا وكان وززير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل صباح اليوم الى المملكة العربيّة السعوديّة بناءً على دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.