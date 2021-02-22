الكشف عن هدر في المال العام في شركة الخطوط الجوية العراقية (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن المحمداوي، فأن "وزارة النقل / شركة الخطوط الجوية العراقية ابرمت عقدا مع الشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية (ماسيل) لتقوم هذه الشركة بتقديم الخدمات الأرضية والمناولة لجميع الطائرات الوافدة إلى مطار بغداد الدولي وبضمنها طائرات الخطوط الجوية العراقية"، مشيراً إلى أنه "وفقا للعقد فإن حصة شركة (ماسيل) من الأرباح هي (٧٠ ٪) في حين حصة شركة الخطوط الجوية العراقية (٣٠٪) !".وأشار إلى أنه "الخطوط الجوية العراقية لديها شعبة متخصصة بتقديم الخدمات الأرضية والمناولة للطائرات باسم (شعبة الخدمات الأرضية للطائرات) وتمتلك كادر ومعدات تخصصية لإنجاز الأعمال الموكلة بها وقد حققت أرباحاً شهرية تقدر ب (٤مليون دولار) فضلا عن الأرباح التي تقدر بملايين الدولارات التي حصلت عليها من خلال تزويد الطائرة الأجنبية القادمة بالوقود بالسعر العالمي مستفيدة من فرق سعر الوقود المدعوم الذي تقدمه وزارة النفط /شركة توزيع المنتجات النفطية لشركة الخطوط الجوية كونها شركة حكومية".وأضاف ان "(ماسيل) حاليا تستخدم معدات تخصصية لشركة الخطوط الجوية كادرها معار للعمل في هذه الشركة اي ان الشركة لم تستثمر اي مبالغ في هذا العقد"، موضحاً إن "هذا العقد سوف يؤدي إلى إثراء الشركة (ماسيل) على حساب خزينة الدولة كونها تأخذ من الأرباح التي كانت تحققها شركة الخطوط الجوية العراقية مستخدمة معدات مملوكة للدولة".وأكد ان "الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة النقل / شركة الخطوط الجوية من خلال توقيع والمباشرة بمثل هذا العقد يعتبر هدر في المال العام وتتحمل وزارة النقل وإدارة شركة الخطوط الجوية المسؤولية كاملة عن ذلك".