ضمنها استمرار دوام المدارس.. كردستان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة الجائحة

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحافي، ان "اللجنة العليا لمكافحة كورونا في كردستان قررت في اجتماعها الذي عقد اليوم، استمرار الدوام في المدارس"، مشيراً إلى أنه "لن يكون هناك حظر تجوال، وانما سيكون تشدد التنقل بين الاقليم وبقية محافظات العراق".وطالب جميع المؤسسات الحكومية "بالزام موظفيها بالتعليمات الوقائية، والمؤسسات الاعلامية في التعاون في نشر التوعية من الفيروس ودعم الحكومة في نشر التعليمات الوقائية".وأشار إلى أنه "سيتم منع دخول المجاميع السياحية الى اقليم كوردستان، وسيتم السماح فقط للوفود الحكومية الرسمية بالدخول الى الاقليم".