المنافذ تعلن موافقة مجلس الوزراء على إستيراد السيارات المتضررة

وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية من هيأة المنافذ الحدودية والمتضمنة إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق".وأوضحت، أن "مجلس الوزراء يتخذ قراره بالرقم 57لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصراً، على أن يتم تصليحها داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة".واكدت الهيئة "مضيها في دعم الحركة التجارية والحصول على القرار الحكومية الداعمة للتجار والمستوردين إيمانا منها بأهمية تشجيع عمل القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعتري عملهم وتبيسط الإجراءات بما يخدم الصالح العام".