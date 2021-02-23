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القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار

محليات

2021-02-23 | 02:40
القبض على 5 تجار مخدرات في الأنبار
625 مشاهدة

اعنلت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة من المتهمين يقومون بالمتاجرة وبيع الحبوب المخدرة في المحافظة.

المكتب الاعلامي للقيادة قال في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قيادة شرطة محافظة الانبار عملت بجهود استثنائيه خلال مقارعة ومقاتلة العصابات الاجراميه في معارك التحرير ومشاركتها في كافة المعارك والتي انتهت بالانتصار وهزيمة هذه التنظيمات الار هابيه وتحرير مدن واقضية محافظة الانبار من دنسهم وكذلك عملت شرطة محافظة الانبار على بسط الاستقرار الامني وعودة النازحين ومطاردة الجريمه بكل انواعها واشكالها حيث اصبحت محافظة الانبار امنه ومستقره تزهو بالعمران والمشاريع الاستثماريه وان عمل قيادة شرطة الانبار لن يتوقف عن هذا الحد سواء كان في مقاتلة الارهاب أو في توفير الأمن والأمان".

واضاف البيان ان "العيون الساهرة من ضباط قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأمرة المقدم سعد غانم والضباط والمنتسبين يلقون القبض على مجموعة من المتهمين يقومون بالمتاجره وبيع الحبوب المخدرة وهم كل من

-المتهم حسين عزيز صالح حمادي تم القاء القبض عليه في قضاء الرطبه غرب محافظة الانبار وضبط بحوزته (١٤) اربعة عشر كيلو من مادة الحشيشه و(١٢) حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه بترويجها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار.

-المتهم ايمن عبد عباس جاسم تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي الكيلو ٣٥ وضبط بحوزته (٧٠٠٠٠) سبعون الف حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه بنقلها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار .

-المتهم احمد ناجي عبدالله جاسم تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي منطقة الصوفيه وضبط بحوزته (٢٠٠٠) الفان حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه ببيعها ونقلها في امكان متفرقة من محافظة الانبار.

-المتهم ايمن ياسين سحاب مطر تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي منطقة الخمسه كيلو وضبط بحوزته (٢٦٣٠) الفان وستمائة وثلاثون حبه مخدرة مع مشروبات كحوليه يقوم المتهم اعلاه بنقلها وبيعها في مناطق مختلفه في محافظة الانبار.

- المتهم عبد القادر رشيد صالح سمير تم القاء القبض عليه في مدينة الرمادي منطقة التأميم ضبط بحوزته(١٦٨) حبه مخدرة نوع صفر واحد يقوم المتهم اعلاه ببيعها في اماكن مختلفه في محافظة الانبار.

وتابع البيان انه "يتم بيعها وتعاطيها من قبل الشباب مما يؤدي الى دفعهم الى ارتكاب الجريمة الجنائية والجرائم الارهابية وصدقت اقوال المتهمين ابتدائياً وقضائياً وتم توقيفهم وفق الماده 28 من قانون المخدرات وتم ارسال المبرزات الجرميه الى الطبابه العدليه لاجراء واكمال الفحوصات واكمال القضايا واحالتها الى المحاكم المختصه لينالوا جزائهم العادل".
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