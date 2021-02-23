القبض على عدد من المتهمين بالقتل والسرقة في بغداد

الوكالة قالت في بيات ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام أبي غريب تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ ولمجهولية عنوان المتهم الهارب أحيلت الاوراق التحقيقة الخاصة بالمجنى عليه إلى المكتب، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والاستعانه بالمصادر والقبض على المتهم وتم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتم إجراء كشف الدلاله وقرر القاضي المختص توقيفه وفق احكام الماده ٤٠٥ ق.ع".واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع ألقت من القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار عراقي مع جهاز DVR الخاص بتصوير الكاميرات من إحدى الدور السكنية في منطقة السيدية ، بعد توفر معلومات عن حادث سرقة ، على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى مكان الحادث وتبين أن السرقة تمت من قبل شخص مجهول وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم واستدلالنا من قبله على مكان المبلغ المسروق حيث تم ضبطه".وتابع ان " المفارز نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين و المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".واردف انه "تم اتخاذ كافة الاجراءآت القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".