الاستخبارات تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تكثيفا لجهودها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات والقبض عليهم وأثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشعبة الاستخبارات في الفرقة الحادية عشر تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 42 استخبارات الفوج الثالث منه وبمشاركة قوة من اللواء أعلاه واحد افواجه من محاصرة مجموعتين مكونه من 6 اشخاص تتاجر بالمخدرات في منطقة الوردية قضاء المدائن جنوبي بغداد وتشتبك معهم وتلقي القبض على أفراد المجموعة الاولى البالغة 3 أشخاص".واضاف البيان انه "تم ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغيرة وباعتراف أحد العناصر عن وجود مخبأ اخر لمجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات تم مداهمة مكان المجموعة الثانية والقاء القبض على أفرادها الثلاثة وتم ضبط بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي".