مجلس الوزراء يخول الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا

خول مجلس الوزراء، الثلاثاء، وزارة الصحة التعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن عقدة الموازنة هي حصة لإقليم كردستان.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي، "مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا وندعو للالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا".

وأضاف أنه "لا يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية"، مشيراً الى أن "كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة".

ولفت ناظم الى أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للاضرار"، معتبراً أن "عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها".

وبشأن زيارة البابا الى العراق، قال ناظم "هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان"، مؤكداً "لدينا مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا".



