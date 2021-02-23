لقيادتها مبادرة تخص الرواتب.. الخارجية الاميركية تكرم عراقية

كرمت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عراقية لقيادتها مبادرة للبنك المركزي العراقي تخص "الرواتب الرقمية".

وقالت السفارة الاميركية في بغداد في بيان لها، "تهانينا للسيدة ضحى محمد على تكريمها من قبل وزير الخارجية الأمريكية لعملها الرائد في مكافحة الفساد في العراق".

وأضاف البيان أن "محمد صممت وقادت مبادرة للبنك المركزي العراقي لإنشاء بنية تحتية لبطاقات الائتمان على مستوى الدولة تسهل مدفوعات الرواتب الرقمية"، مؤكدة أن "هذه المدفوعات تؤسس مساراً قابلاً للتدقيق يُتيح لحكومة العراق تنفيذ المهمة المستمرة الصعبة بل والحاسمة المتمثلة في تطهير كشوف مرتباتها من الموظفين الفضائيين".