بالوثيقة: وزارة التعليم تصدر 5 قرارات جديدة بشأن الدوام والامتحانات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خمسة قرارات جديدة بشأن الامتحانات والدوام الرسمي.
وبحسب الوثيقة فان القرارات ما يلي:
-الاستمرار بالدراسة الكترونياً لطلبة الدراسات الأولية في جميع الجامعات العراقية كافة.
-يكون تطبيق الجزء العلمي للمراحل المنتهية لكلية الطب البشري وطب الاسنان والتمريض حضورياً.
-استئناف امتحانات نهاية الكورس الاول لطلبة الدراسات العليا في يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 حضورياً.
-تفتح الاقسام الداخلية للطلبة المشمولين أعلاه مع مراعاة ما ورد في كتاب جهاز الاشراف والتقويم العلمي ذي العدد ج ق/532 في 23/2/2021 الفقرة الثانية.
-الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في التباعد ولبس الكمامات واستخدام المعقمات.