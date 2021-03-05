بالوثيقة: وزارة التعليم تصدر 5 قرارات جديدة بشأن الدوام والامتحانات

وبحسب الوثيقة فان القرارات ما يلي:-الاستمرار بالدراسة الكترونياً لطلبة الدراسات الأولية في جميع الجامعات العراقية كافة.-يكون تطبيق الجزء العلمي للمراحل المنتهية لكلية الطب البشري وطب الاسنان والتمريض حضورياً.-استئناف امتحانات نهاية الكورس الاول لطلبة الدراسات العليا في يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 حضورياً.-تفتح الاقسام الداخلية للطلبة المشمولين أعلاه مع مراعاة ما ورد في كتاب جهاز الاشراف والتقويم العلمي ذي العدد ج ق/532 في 23/2/2021 الفقرة الثانية.-الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في التباعد ولبس الكمامات واستخدام المعقمات.