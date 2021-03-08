الكعبي: المرأة العراقية اثبتت جدارتها في جوانب الادارة والقيادة

وذكر بيان لمكتب النائب الاول تلقت السومرية نيوز نسخة منه بمناسبة يوم المرأة العالمي، "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات للمرأة العراقية التي كانت ولا زالت رقما استثنائيا وإنموذجا وشريكا اساسيا في بناء المجتمع العراقي"، مبينا انها "كانت ذات دور فاعل في تقديم التضحيات الجسام وتحملها للظروف القاسية ومواجهة الصعاب أبان معارك النصر ضد الارهاب، وكانت رمزا للاخلاص والعطاء والصبر، كما اثبتت جدارتها بكل ثقة في كل جوانب الادارة والقيادة ".ودعا الكعبي بحسب البيان، " كل رؤساء الكتل لمنح دور ريادي أكبر للمرأة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا الى ان "العراق اليوم يعد من البلدان الرائدة في مجال اقرار القوانين واصدار القرارات التي تصب في صالح المرأة".واضاف ان "مجلس النواب داعم لتشريع القوانين الضامنة والمنصفة والعادلة للمرأة والتي كفلها لها الدستور وبما يُعزز دورها الفاعل في مواقع صنع القرار"، لافتا الى ان "المرأة التي كانت وما زالت تقف مع الرجل في معترك الحياة الصعب والتي حافظت على كيان الأسرة وحرصت على القيم والمبادىء الاسلامية واسهمت في بناء المجتمع ، تستحق منا اليوم كل التقدير والاحترام والدعم والاشادة ، فهي ركن اساس ومرتكز حيوي في بناء ورقي المجتمع".