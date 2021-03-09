بالوثيقة..هيئة الاعلام والاتصالات تشكر المؤسسات الاعلامية الفاعلة

وقالت الهيئة في بيان تلقته "السومرية نيوز" يسر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات ومع اختتام زيارة البابا فرنسيس الى العراق ان يتقدم بالشكر والتقدير الى وسائل الإعلام كافة على الجهود الجبارة والعمل الرائع الذى قامت به خلال تغطية هذا الحدث العالمي.واضاف البيان ان إسهامكم المتميز بالتغطية الإعلامية وإبراز هذا الحدث الديني والثقافي والانساني أسهم في وضع المتابع في بؤرة الحدث بالمتابعة والتفاعل مع هذه الفعاليات التي عبرت عن صورة العراق الحقيقية وابرزت تكويناته المتعددة الاعراق والاديان والطوائف، والتي تجتمع تحت خيمة العراق الواحد.أن نجاح زيارة البابا التاريخية الى العراق اثبتت انها مسؤولية الجميع في هذا الوطن المعطاء خصوصاً الإعلاميين والمثقفين وأصحاب الرأي، فقد اظهرت وسائل الاعلام الوطنية بكوادرها المهنية ان الاعلام العراقي صاحب الريادة والتميز في تعاطيه مع الاحداث الوطنية.هذا وقدمت قناة السومرية الفضائية واذاعة سومر أف أم ووكالة السومرية نيوز تغطيات مكثفة لزيارة بابا الفاتيكان الى العراق استمرت لاربعة ايام متتالية من خلال نشرات الاخبار والتغطيات المباشرة في استوديوهاتها والميدانية لشبكة مراسليها على مدار الساعة فضلا عن رصد جميع الاخبار والتفاصيل والبيانات والمواقف الرسمية والشعبية والتي لاقت استحسان الجمهور نظرا لحياديتها ومهنيتها في التعامل مع الاحداث وبما ينسجم مع مصلحة البلاد العليا.