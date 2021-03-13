بعد بابل.. محتجون يطالبون بإقالة محافظ النجف (صور)

طالب محتجون، اليوم السبت، بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "المحتجين قطعوا جسر الاسكان للمطالبة بإقالة المحافظ".



وكان العشرات من المحتجين، قد طالبوا اليوم السبت، بإقالة محافظ بابل حسن منديل.