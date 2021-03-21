بالوثيقة.. الحلبوسي يحيل مشروع الصندوق السيادي الى الحكومة

تنشر السومرية نيوز وثيقة تظهر موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على احالة مشروع الصندوق السيادي الى الحكومة.

وبحسب الوثيقة الصادرة فان طلب انشاء الصندوق قد تقدم به النائبان عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي و ناجي السعيدي.