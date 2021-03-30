الجامعات العراقية تتقدم في تصنيف Scimago العالمي

وقالت وزراة التعليم العالي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "بحسب النتائج الرسمية المعلنة فإن اثنتين وعشرين جامعة وكلية عراقية سجلت تقدمها وحضورها في هذا التصنيف الذي سجل زيادة أربع جامعات (4) بالقياس الى نتائج عام 2020".وأوضحت النتائج، أن "جامعة بغداد جاءت بالمركز الأول محليا وبالمركز (755) عالميا، فيما احتلت المركز الثاني محليا كلية المستقبل الجامعة وبالمركز (757) عالميا، في حين جاءت جامعة الموصل في المركز الثالث محليا وبالمركز (770) عالميا".وأشرت نتائج التصنيف العالمي "دخول عدد من الجامعات الحكومية لأول مرة في هذا التصنيف وهي الجامعة التقنية الشمالية وجامعة كركوك وجامعة المثنى".جدير بالذكر أن تصنيف Scimago العالمي يعتمد على ثلاثة معايير رئيسة هي البحث العلمي بوزن (50%) والابتكارات بوزن (30%) والتأثير المجتمعي بوزن (20%).