التربية النيابية تتحدث عن مصير العام الدراسي الحالي

وقال عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية نجحت مرة أخرى في إدارة ملف الامتحانات، مبينا أن "التربية النيابية متفقة مع الوزارة على ضرورة اجراء امتحانات نصف السنة على الرغم من موعدها المفاجئ".وأشار الى أن "هناك جهودا جبارة للمديريات والمدارس واولياء الأمور باجراء الامتحانات الحضورية وهي مرتكز أساسي للعام الدراسي الحالي"، موضحا أن "الامتحانات ستنتهي خلال هذا الأسبوع".وأضاف، أن "هناك امتحانات تمهيدية للطلبة الخارجيين والتي اعدادهم هذه السنة استثنائية، لم تشهدها السنوات السابقة"، مؤكدا أن "ظروف الجائحة هي التي تحدد العام الدراسي الحالي".