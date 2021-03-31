هيئة الكمارك تحقق ارتفاعاً في حجم ايراداتها المالية

وقالت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان هيئة الكمارك احدى تشكيلات وزارة المالية شرعت بتفعيل الدور الرقابي والتدقيق الذي قلل من عملية التهرب الكمركي واسهمت بزيادة ايراداتها الكمركية.كما احبطت الهيئة محاولات لتهريب اكثر من "٢٠٠" حاوية بمختلف البضائع، ومصادرة اكثر من "٥٠" شاحنة خلال الشهر السابق التي ارادت اضعاف الاقتصاد العراقي لمخالفتها للضوابط والتعليمات الكمركية النافذة.ولفت البيان الى ان الهيئة تعمل وفق استراتيجية جديدة ذات افق واسع يتماشى مع حجم الاعمال المناطة بها حسب توجيهات وزير المالية لإدخال نظام الاتمتة في عملها للقضاء على الفساد في المنافذ الحدودية التي ستسهم بتحقيق ايرادات كمركية حقيقية لتمويل الموازنة العامة للدولة.