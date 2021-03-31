بعد ادانته بالاختلاس.. الحكم بالسجن 15 سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي بميسان

وذكر بيان للهيأة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى اصدرت قرار حكم بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة، قضى بسجنه لمدة (15) سنة"، لافتا إلى أن"الحكم تضمَّن أيضاً إلزام المدان برد المبلغ المختلس البالغ مقداره (1.050.000.000) مليار دينار".واضاف ان "قرار الحكم الصادر وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة صرف قروض خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين"، مؤكدا "تصرف المدان بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات".واوضح ان "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالسجن (15) سنة، ورد المبلغ المختلس بالتضامن مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت منتصف كانون الأول الماضي عن صدور أربعة قرارات بالحبس للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع ميسان بلغ مجموعها (12) سنة،على خلفيَّة صرفه قروضاً خلافاً للقانون.