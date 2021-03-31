بحزن ولوعة عراقي "ينعى" مادة زيت الطعام (فيديو)

حيث انتقد الفيديو المتداول غلاء سعر الزيت في الاسواق بطريقة "النعي" الشعبية المعروفة في العراق حيث بدأ صاحب الفيديو النعي بقوله:غالي غالي غالي دار الزيت صاير والله غالي.بوية ذيج الليالي ياريت ترجع ذيج الليالي.خوية بعد شدكول ام المطبخ .تكول اشحلاته بويه اشحلاته جان البطل يمي.بويه حلوة صفاته وية دهن الزيت حلوه صفاته.بوية بثلث تالاف صار يا يابوية.يذكر ان المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية جراء قرار البنك المركزي رفع قيمة الدولار وتخفيض سعر الدينار حيث ادى القرار الى تزايد اسعار السلع والبضائع وخاصة المواد الغذائية الى اضعاف ما كانت عليه وتحديدا عبوة زيت الطعام التي كانت تباع للمستهلك بسعر الف دينار وحاليا تباع من ثلاثة الى اربعة الاف دينار.