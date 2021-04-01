الصحة تعلن فتح استمارة التعيينات المركزية وتحدد مواعيد التقديم

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القرار يأتي من أجل رفد المؤسسات الصحية بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية واستنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته".ويكون تاريخ فتح الاستمارة الالكترونية ابتداءً من اليوم الخميس المصادف 1/ 4/ 2021 وحسب الجدول الزمني المرفق :الطب العام : 1/4/2021طب الاسنان : 4/4/2021الصيادلة : 6/4/2021كليات ومعاهد التمريض واعداديات التمريض والقبالة : 8/4/2021الكليات التقنية والطبية والصحية : 11/4/ 2021المعاهد التقنية الطبية والصحية : 13/4/2021