مؤسسة الشهداء تحدد موعد إطلاق رواتب شهداء ساحة الطيران

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التابعة الى مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "دائرته أنجزت معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران البالغ عددها 36 معاملة، بعد مرور شهر، مع تحويل 11 معاملة الى الوزارات المعنية"، مشيراً الى "وجود لجنة ثلاثية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة تقوم بإنجاز المعاملات".وأضاف المندلاوي أن "الدائرة تنجز الهويات التقاعدية، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا للأمر الديواني رقم 60 بالتعاون مع دائرة الطب العدلي ومديرية الأحوال المدنية وهيأة التقاعد الوطنية، وقد جرى تسهيل الإجراءات وتبسيطها بتنفيذ النافذة الواحدة".وبين أنه "في ما يخص الشهداء من الكسبة فقد تم إنجازها من مؤسسة الشهداء اللجنة الفرعية الثانية المختصة بترويج هذه المعاملات، كما جرت زيارة عوائل الشهداء وتشكيل عيادة قانونية من المؤسسة وإنجاز معاملاتهم من مديريات شهداء الكرخ والرصافة، وقامت مؤسسة الشهداء بإنجاز هذه المعاملات من خلال التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من خلال إنجاز الأوراق التخطيطية في مركز شرطة باب المعظم وكل هذه الجهود تكللت بالنجاح بعد لقاء الكاظمي مع عوائل الشهداء.وختم المندلاوي بأنه "ستصدر الهويات التقاعدية من خلال فريق مشترك في مؤسسة الشهداء دائرة شهداء ضحايا الإرهاب وستطلق رواتبهم خلال شهر أيار المقبل وبأثر رجعي".