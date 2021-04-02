الصدر يدعو الشعب العراقي للرجوع الى الله لانهاء الفساد والوباء

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الشعب العراقي للرجوع الى الله لقضاء الحوائج الخاصة والعامة وخصوصاً انهاء الفساد وتوقف انتشار الوباء وازدهار العراق وأمنه وزراعته وصناعته.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "يا أيها الاخوة: وما ربكم بظلام للعبيد.. بل هم ظلموا انفسهم بابتعادهم عنه.. فلا تظلموا انفسكم.. فالبدار البدار الى الرجوع الى الله مع السعي الحثيث لقضاء الحوائج الخاصة والعامة وخصوصاً انهاء الفساد وتوقف انتشار الوباء وازدهار العراق وأمنه وزراعته وصناعته وغير ذلك".
وما يلي نص التغريدة: