فتح تحقيق بحادث حريق "ضخم" اندلع في الباب الشرقي

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بمشاركة 15 فرقة اطفاء تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مخصص لكماليات السيارات في بناية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الباب الشرقي قرب ساحة التحرير وسط بغداد".وأوضحت، أن "فرق الدفاع المدني اضطرت الى كسر الاقفال واقتحام المبنى وصولاً الى قلب النار بهدف السيطرة واخماد الحريق ومنع امتداد السنتها الى المخازن التجارية المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وتابعت المديرية، أن "فرقها سلمت الموقع الى الجهات الامنية بعد إنهاء الحادث واخماد النيران كما طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".