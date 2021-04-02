التربية ترد على الاعتراضات بشأن الامتحانات التمهيدية

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أعلنت جدول الامتحانات التمهيدية منذ أسبوعين، واليوم أعادت التأكيد على الجدول"، لافتاً الى أن "الوزارة أعلنت في يوم 17 آذار موعد الامتحانات التمهيدية للمتقدمين على الامتحان الخارجي، وهو اليوم الثالث من نيسان بالنسبة للابتدائية والثانوية، أما المرحلة المتوسطة فسيكون الامتحان في اليوم الرابع من نيسان الحالي".وشدد فاروق على أن "جدول الامتحانات لم يعلن اليوم بل إنه جاء تأكيداً وتذكيراً لما تم نشره قبل أسبوعين، وأن الوزارة قامت بتهيئة جميع مستلزمات الامتحانات، وحددت المراكز الامتحانية ،وأعطت أسماء الطلبة ،وحددت أيضاً مواد الامتحانات وحسب التاريخ"، مبيناً أن "بعض الطلبة غير مواكبين ولا يعرفون حتى الآن المواد التي شملت بالامتحانات، وهذا الأمر ليس من مشكلة الوزارة".وبين أن "هناك ما يقارب 45 الى 60 ألف طالب في المرحلة الاعدادية و45 ألف طالب في المرحلة المتوسطة ،وإذا كان عدد الطلبة الذين لا يتابعون لا يتجاوز عشرة طلاب ،فإن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع الطلبة غير متابعين لمواعيد الامتحانات".